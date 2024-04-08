نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توني كروس يصدم ريال مدريد برغبة ملحة للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه توني كروس، لاعب ريال مدريد، تهديدا قد يعطل تجديد عقده مع الميرينجي الذي ينتهي عقب الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، سيلعب كروس مباراته رقم 40 مع ريال مدريد هذا الموسم أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن هذا الرقم سيقرب كروس من متوسط عدد المباريات التي لعبها مع ريال مدريد في السنوات التسع الماضية، والذي بلغ 46 مباراة.

وأوضحت أن هذا الشرط الذي كان يجب استيفاؤه كي يوافق كروس على التجديد، وهو أن يظل مهمًا داخل الفريق.

وتعد أرقام كروس هذا الموسم مصدرا للتفاؤل في النادي الملكي، بأن رد النجم الألماني على الاستمرار لموسم آخر سيكون إيجابيا.

لكن في نفس الوقت هناك تهديد لمفاوضات التجديد يتمثل في أن كروس أظهر دائمًا رغبته في الاعتزال في قمة مستواه.

وكشفت "ماركا" أن كروس لا يريد أن يتكرر معه ما حدث لمارسيلو في موسمه الأخير بريال مدريد، أو بدرجة أقل ما يحدث مع لوكا مودريتش في الموسم الحالي.