نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يصدم جماهير ليفربول: أرسنال سيفوز على مانشستر يونايتد بنسبة 100% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من تحقيق الفوز أمام منافسه مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وانتهت أحداث المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

- كلوب يغضب جماهير ليفربول

ونشرت صحيفة سكاي سبورت بريطانيا تصريحات كلوب الصادمة عن المباراة قائلا:" في حالة خوض اليونايتد مباراته ضد أرسنال بنفس الأسلوب سيفوز الجانرز بنسبة 100%".

وتابع:" تلك هي أكثر المباريات التي استحوذنا عليها منذ تولي قيادة الريدز ولكن لك نحقق النتيجة التي نخطط لها".

وأختتم:" يتبقى لنا بعض المباريات سنحاول بكل قوتنا في حسمها".

