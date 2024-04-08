نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة المغرب.. هل يتم استبعاد "معروف" من إدارة لقاء القمة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواجهة إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بين أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي، أحداث عنف مثيرة ضد حكم المباراة الدولي المصري محمد معروف.

وكان فريق نهضة بركان قد حسم تأهله إلى دور نصف النهائي بعد فوزه بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

- موقف معروف من مواجهة القمة

وجاءت تلك الاعتداءات ضد الحكم المصري بعد احتساب الهدف الثالث في الوقت القاتل واعتراض لاعبي أبو سليم على شرعية الهدف.

ويعتبر محمد معروف أبرز المرشحين لقيادة لقاء القمة القادم بين الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز والتي تنطلق مساء يوم الخامس عشر من شهر أبريل الجاري.

على جانب آخر، وضع معروف لجنة الحكام في مأزق بعد الواقعة الأخيرة والتي قد تشهد تأثيرا كبيرا على قرار اسناد مباراة القمة للحكم الدولي المصري.

