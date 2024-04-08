عاجل.. أبوسليم الليبي يفتح النار على محمد معروف عقب أحداث مباراة نهضة بركان

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق مسؤولو نادي أبوسليم الليبي هجومًا حادًا على الحكم الدولي المصري محمود معروف، الذي أدار مباراة الفريق مع نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية اليوم الإثنين.

أبوسليم يفتح النار على حكم مباراة نهضة بركان

ودع نادي أبوسليم الليبي بطولة الكونفدرالية بعد الخسارة الصعبة أمام نهضة بركان بنتيجة 2-3، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وفي تصريحات نُشرت على صفحة النادي الرسمية على موقع "فيس بوك"، قال فوزي الحراري، المدير التنفيذي للنادي: "قدر الله ما شاء فعل، لقد بذلنا قصارى جهدنا لإسعاد جماهير النادي، وعملنا بجد خلال 115 دقيقة".

وأضاف الحراري: "على الرغم من جهودنا، إلا أن الاتحاد الإفريقي والحكم المصري كان لهما رأي آخر".

وتابع: "كانت هناك ضربة مرمى لصالحنا، لكننا فوجئنا باحتساب ركلة ركنية للفريق المنافس، وبعد ذلك تمت إضافة 15 دقيقة كوقت بدلًا من الوقت الضائع، حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الظلم".

وتأهل نهضة بركان لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي دوري الأبطال، في حين سيواجه الزمالك المصري فريق دريمز الغاني في نفس الدور.