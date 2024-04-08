نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص... مباراة اتلتيك بلباو ومايوركا اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول نادي بلباو أن يسقط غريمه مايوركا في هذه المواجهة ويقتنص هذه البطولة في لقاء سيقام من مرة واحدة، وبالتالي علي الفريق القوي نادي بلباو أن يسقط نظيره بالضربة القاضية من أجل إضافة لقب جديد في مشواره التاريخي الذي يتواجد بالوصافة خلف برشلونة في إقتناص هذا اللقب، وهو ما يؤكد أهمية النادي التاريخية، ويعتبر من أهم الأندية في إسبانيا، بينما يحاول مايوركا أن يضيف اللقب الثاني له في تاريخه من هذه البطولة.



نتيجة اتلتيك بلباو ومايوركا



ركلات الترجيح تنجح في إنصاف نادي أتلتيك بلباو بعد التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ليفوز الفريق بكأس ملك إسبانيا.

النتيجة: 4-2 ركلات الترجيح لصالح بلباو.

بعد فترة التوقف الدولي، خاض أتلتيك بلباو مباراة في الدوري الإسباني ضد ريال مدريد انتهت بنتيجة 2-0 لصالح الفريق الملكيK وقبل ذلك، حقق أتلتيك سلسلة انتصارات متتالية امتدت لأربع مباريات، بما في ذلك الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0. بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي ثاني أهم بطولة في إسبانيا، لا يزال أتلتيك بلباو يقاتل من أجل حجز مكان له ضمن المراكز الأربعة الأولى، كانوا يحتلون المركز الرابع قبل مباراة ريال مدريد، لكنهم الآن يتأخرون بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد.

علي الجهه الآخري نادي مايوركا، بعد الفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، لعب 4 مباريات آخري، وخسر في هذه الفترة فقط ضد برشلونة، وفاز بهدف دون رد على كل من جيرونا وغرناطة، وتعادل في الجولة الأخيرة مع فالنسيا على ملعب ميستايا.

في الدوري الإسباني، يحتل مايوركا المركز الخامس عشر، بفارق ست نقاط عن قادش، صاحب المركز الذي يقود صاحبه إلى الهبوط، ويعتبر سجل مايوركا خارج أرضه من أسوأ السجلات في الدوري الإسباني، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط في 15 مباراة وتعادل ثماني مرات.