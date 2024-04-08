نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ200 مليون يورو.. فينسيوس يرفض خيانة ريال مدريد ويؤدب الخليفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة رحيل النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أبرز المهتمين بالحصول على خدمات النجم البرازيلي، بعد تأكد رحيل كيليان مبابي عن حديقة الأمراء نهاية الموسم الجاري.

- فينسيوس يرفض الرحيل

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية، حقيقة اهتمام باريس بضم فينسيوس،حيث أن اللاعب حسم موقفه نهائيا بأنه لا يرى نفسه لاعبا إلا في صفوف العملاق المدريدي ورحيله أمر غير وارد من جانبه".

وتابعت:" لا يوجد أي نقاش بين اللاعب أو الإدارة أو وكيل فينسيوس بشأن عرض باريس سان جيرمان والذي سيكون قيمته 200 مليون يورو، إلا أن اللاعب لم يستمع أو يهتم بالحديث أو النظر فيه".

واختتمت ماركا عن موقف فلورنتينو بيريز:" لن نقوم بالتفريط في فينسيوس إلا لفريق يدفع الشرط الجزائي والذي يبلغ مليار دولار".