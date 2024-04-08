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أحمد جودة - القاهرة - هاجم لاعب ريال مدريد، وميلان، وإنتر، وروما السابق، أنطونيو كاسانو، البرتغالي رفائيل لياو، إذ وصفه بأنه "لاعب عادي يحسب نفسه ظاهرة".

وجاء الرد من اللاعب الدولي البرتغالي على هذه التعليقات بأقوى صورة ووصف كاسانو بأنه "مهرج".

وعلى الرغم من المستوى الجيد الذي يقدمه لياو حاليًا إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع واحدًا آخر في آخر ثلاث مباريات، استمر كاسانو في انتقاداته له.

وفي برنامج "لا دومينيكا سبورتيفا" على قناة (راي 2)، قال المذيع لكاسانو: "إنه كان دائمًا قاسيًا مع لياو ويعده مبالغًا فيه"، ثم سأله ما إذا كان رأيه قد تغير.

كاسانو يهاجم نجم ميلان.. ولياو يرد

وقال كاسانو "بالطبع لا، تفكيري واحد لأنني رأيت كيف سجل راشفورد 26 هدفًا الموسم الماضي وهو يلعب في دوري رائع ويشارك هجومًا ودفاعًا، ولأنني أرى كفارتسخيليا يقدم بطولة رائعة ويدافع ويهاجم، فودين أصغر بعام وسجل 21 هدفًا وصنع 10 هذا العام، ما الذي نتحدث عنه أصلًا؟".

وأضاف: "الدوري في إيطاليا ليس جيدًا. مشكلته أنه يحسب نفسه ظاهرة وثمة أشخاص يؤيدونه، إنه لاعب جيد وقوته البدنية كبيرة، هناك قوم مثل كاكا وروي كوستا وفينيسيوس في أيامنا هذه، ما المبلغ الذي يستحقونه يا ترى؟، لياو طلب مالًا كثيرًا ومنحوه له.. هل يساوي الآن 120 أو 130 أو 140 مليون؟ ما الذي نتحدث عنه! إنه مجرد لاعب عادي يتمتع بقوة بدنية".

وانتشرت تصريحات كاسانو على الشبكات الاجتماعية، ما دفع اللاعب إلى الرد عليها في حسابه الرسمي على شبكة (إكس) بإعادة نشر أحد المقاطع مع سبعة "رموز تعبيرية" لوجه مهرج.