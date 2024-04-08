صلاح يحطم 3 أرقام قياسية أمام مانشستر يونايتد..

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أحمد جودة - القاهرة - بالرغم من تعثر فريقه ليفربول، إلا أن النجم المصري محمد صلاح ترك أثرا كبيرا في تاريخ مانشستر يونايتد، مساء الأحد، بتحطيمه 3 أرقام قياسية.

وساهم صلاح في تعادل فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، بتسجيل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، لتنتهي موقعة "أولد ترافورد" بنتيجة 2-2.

أرقام قياسية



وبهدفه "القاتل"، حطم محمد صلاح 3 أرقام قياسية: