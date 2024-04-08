نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب خطير.. مفاجأة خيسوس أمام النصر من تكون؟ "بونو الضحية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي الكرة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص انطلاق الديربي بين الهلال والنصر، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وتنطلق أحداث المباراة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

- خيسوس يفاجئ النصر

وأكد علي الحبسي حارس الهلال السابق، أن المدرب البرتغالي خيسوس يستعد لإجراء مفاجأة كبرى في تشكيل الزعيم اليوم على مركز حراسة المرمى.

وتابع:" خيسوس سيعطي الثقة لمحمد العويس للبدء أساسيا أمام النصر بعد عودته بشكل تدريجي لخوض المباريات عقب انتهاء إصابته".

وأختتم:" خيسوس يخطط لمنح بعض النجوم راحة بسبب المواجهة الحاسمة بنصف نهائي كأس آسيا".

