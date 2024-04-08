نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فابريزيو رومانو يفجر مفاجأة عن عودة كريم بنزيما إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الحديث مستمرا من جانب جماهير وعاشقي نادي ريال مدريد الإسباني، عن عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي اتحاد جدة السعودي من جديد إلى الميرنجي.

ورحل بنزيما عن ملعب البرنابيو مطلع الموسم الحالي بعد توقيعه لفريق الاتحاد السعودي.

- رومانو يكشف حقيقة عودة بنزيما للريال

وحسم فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات الجدل حول الحديث عن عودة بنزيما لتمثيل ريال مدريد من جديد بتغريده عبر حسابه الرسمي تضمنت ما يلي:" أعلم أن جماهير ريال مدريد تحب كريم بنزيما لكن عودته لا تتم مناقشتها. القصة انتهت".

ويخطط مسؤولو العملاق المدريدي في المواسم القادمة، لإبرام صفقات مميزة من لاعبين ومواهب شابة لقيادة الفريق لمواسم عديدة قادمة.

على جانب آخر، اقترب بنزيما من الرحيل عن ملعب الاتحاد بسبب عدم تقديم المستوى المنتظر من اللاعب، والذي كان سببا في وجود العديد من الحملات التي تطالب برحيل اللاعب واستبداله بصفقة أجنبية قوية تفيد العميد.

