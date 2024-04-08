نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس صادمة.. بن شرقي يرفض الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في حسم ملف الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الريان القطري، أبرز المرشحين للعودة من جديد لصفوف الزمالك.

- تعثر مفاوضات بن شرقي

وحاول مسؤولو القلعة البيضاء الوصول إلى اتفاق مع النجم المغربي للعودة من جديد إلى القلعة البيضاء، إلا أن المفاوضات اقتربت من الفشل بسبب الخلاف المادي.

ويعرض نادي الزمالك مليون دولار في الموسم للحصول على خدمات بن شرقي إلا أن اللاعب يتمسك بالحصول على مليون ونصف دولار، خاصة وأن اللاعب يتقاضى 2 مليون دولار مع فريقه القطري.

وتدرس إدارة الزمالك في الوقت الحالي بعض السير الذاتية للاعبين أجانب لتعويض فشل صفقة بن شرقي.

