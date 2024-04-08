نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس يرفض عرض باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت تقارير صحفية قرار نادي ريال مدريد الإسباني، ورئيسه فلورنتينو بيريز بشأن استمرارية فينيسيوس جونيور في صفوف الفريق، مع الوصول المرتقب للفرنسي كيليان مبابي.



ومن المتوقع انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه لا مساس بفينيسيوس، حيث يُعد البرازيلي جزءًا أساسيًا من مستقبل فريق ريال مدريد، بغض النظر عن وصول مبابي.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن باريس سان جيرمان يجهز عرضًا بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع فينيسيوس.

وتوضح "ماركا" أن فينيسيوس لا يخطط للاستماع لأي عرض قادم، ولا يفتح ريال مدريد الباب أمام التفاوض.

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ويشعر فينيسيوس بالاحترام والمحبة في ريال مدريد، وبالنسبة له يرى أنه يتواجد في أفضل نادي في العالم.



وتابعت الصحيفة مشيرة إلى أن باريس سان جيرمان يريد الانتقام من ريال مدريد الذي سيحصل على خدمات نجمه مبابي، لكن فينيسيوس لن يتورط في الأمر.

أكدت الصحيفة أن الأمر نفسه ينطبق على مواطنه رودريجو، والذي يرغب ريال مدريد في استمراريته مثل فينيسيوس.