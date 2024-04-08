نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصفراء".. شبح يطارد برشلونة وأتلتيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد برشلونة وأتلتيكو مدريد أكثر الفرق المعرضة لخطر غياب لاعبيها للإيقاف، إذا حصل واحد من سبعة لاعبين في "البرسا" أو خمسة لاعبين من "الروخيبلانكوس" على بطاقة صفراء في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وهو ما سيعني غيابهم عن لقاء الإياب.

وتضم قائمة لاعبي "البلاوغرانا" المهددين بالإيقاف في كل من الأوروغواياني رونالد أراوخو والدنماركي أندرياس كريستينسن والهولندي فرينكي دي يونغ والبرتغالي جواو فيلكس والأمين جمال وسيرجي روبرتو وفران توريس، حيث نال كل منهم بطاقتين صفراوين حتى الآن.

أما باريس سان جيرمان منافس برشلونة، فلن يستطيع الاعتماد على خدمات لاعبه المغربي أشرف حكيمي لهذا السبب، بينما قد يفقد أيضا جهود كل من لاعب البرسا السابق عثمان ديمبلي ولوكاس هرنانديز والسلوفاكي ميلان سكرينيار والأوروجوائي مانويل أوجارتي.



وفي صفوف الأتلتيكو، يواجه ماريو إرموسو والبرازيلي صامويل لينو وألبارو موراتا وكوكي ريسوركسيون والمونتنجري ستيفان سافيتش، خطر الإيقاف في مباراة الإياب حال تلقوا بطاقة صفراء أثناء مواجهة الذهاب أمام بروسيا دورتموند الذي يعد ماتس هوميلز لاعبه الوحيد المهدد بالإيقاف.

ومن ريال مدريد يوجد أيضًا الإنجليزي جود بيلينغهام ولديه بطاقتين صفراوين وهو نفس موقف الثنائي الفرنسي إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني إضافة للبرازيلي فينيسيوس جونيور. بينما يعاني المنافس مانشستر سيتي فقط من احتمال إيقاف قلب دفاعه البرتغالي روبن دياز إذا تلقى بطاقة صفراء في لقاء الذهاب.

على صعيد آخر، سيكون كل من الألماني كاي هافرتز وديكلان رايس لاعبا آرسنال وساشا بوي والكندي ألفونسو ديفيز وليون جوريتسكا لاعبو بايرن ميونخ، هم المهددون بالغياب عن مباراة العودة إذا أشهر حكم لقاء الذهاب بطاقة صفراء في وجه أي منهم.