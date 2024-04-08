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أحمد جودة - القاهرة - أدلى سيرجي جنابري، الجناح في صفوف بايرن ميونخ، بتصريحات حول تحسن مستواه الفني بعد عودته من الإصابة، مؤكدا على أهمية مواجهة آرسنال غدًا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جنابري يتوعد أرسنال قبل نزال الابطال

وأشار جنابري، خلال مقابلة مع الموقع الرسمي لبايرن ميونخ، إلى أن حالته تتحسن تدريجيا، مع عودته إلى التدريبات الجماعية منذ بضعة أسابيع، وأعرب عن سعادته بمشاركته في بعض المباريات وتسجيله الأهداف، لكنه أكد أنه لا يزال بحاجة لبعض الوقت لاستعادة اللياقة البدنية بالكامل.

وفيما يتعلق بمواجهة الفريق السابق له، آرسنال، قال جنابري: "أتطلع بشدة لتلك المباراة، وعندما جرت القرعة، توقعت أنها ستحدث. أنا سعيد بالعودة إلى هناك مرة أخرى بعد مرور نحو 8 سنوات".

وأضاف: "كان ذلك الوقت له تأثير كبير على حياتي، بترك البيئة المألوفة لي عندما كنت في سن 16 عامًا. كانت هناك لحظات صعود وهبوط، ولكن في النهاية، كان قرارًا صحيحًا بالنسبة لي".

وعن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، قال: "أصبح مهتمًا جدًا بدوره كمدرب الآن، ويفكر استراتيجيًا مع الفريق".

وأوضح: "كان له دور كبير كلاعب خبرة، كان قائدًا يتحدث مع الجميع ويتفاعل معنا بشكل كبير. كان يساعد اللاعبين الشبان كثيرًا، ويقدم لهم النصائح القيمة ويوجههم نحو التقدم والتركيز".

وعن مستوى آرسنال، قال: "لقد كان لديهم مسار رائع للغاية منذ أعياد الميلاد، ولا يمكن إطلاق أي انتقاد على فريق يتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "هم يمتلكون جودة في الهجوم والاستحواذ على الكرة، ويظهرون صلابة على أرضهم مع دعم الجماهير. ستكون مواجهتنا صعبة للغاية ضد فريق قوي مثلهم".

وفيما يتعلق برغبته في التسجيل مرة أخرى في لندن بعد تسجيله رباعية ضد توتنهام، قال: "أحاول عدم التفكير كثيرًا في الإحصائيات، وأركز بدلًا من ذلك على أدائي في المباراة. ولكن بالطبع، عندما أستعيد الذكريات، أشعر بفخر وسعادة بذلك الأداء الإيجابي".

وسئل عما إذا كان تحدث مع هاري كين عن الفوز الكبير (7-2) على توتنهام، أجاب: "أشرت إليه بشكل غامض مرة واحدة، والآن، دوره هو تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والفوز بالمباراة".

وختم بالقول: "هذه مباراة حياة أو موت بالنسبة لنا، فالتأهل لنصف النهائي سيمنحنا دفعة كبيرة.