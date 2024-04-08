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أحمد جودة - القاهرة - تلقى المدرب لويس إنريكي خبرًا سارًا قبل المواجهة المنتظرة أمام برشلونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة المباراة على ملعب حديقة الأمراء، معقل "بي إس جي".

تميمة حظ تزيد ثقة باريس سان جيرمان لعبور عقبة برشلونة

تظل تعيينات الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور تمثل تحدًا معينًا لفريق باريس سان جيرمان، حيث أدار 6 مباريات للفريق الفرنسي، حيث خرج منها سان جيرمان فائزًا في 5 مناسبات مع تعادل وحيد.

خلال تلك المباريات، أصدر أنتوني تايلور 37 بطاقة صفراء، منها 17 بطاقة صفراء للاعبي الفريق الباريسي.

من ضمن مبارياته، أدار تايلور لقاء الإياب بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في دور الـ16، الذي انتهى بالتعادل 1-1 في ملعب حديقة الأمراء عام 2021.

يُذكر أن الفريق الباريسي تأهل لدور الثمانية بفضل فوزه ذهابًا 4-1 في كامب نو، حيث سجل كيليان مبابي 3 أهداف.

ووفقًا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، كان آخر ظهور للحكم الإنجليزي في مباريات باريس عندما فاز على يوفنتوس 2-1 عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، أدار أنتوني تايلور مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا، التي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 2-1، وتأهله لدور قبل النهائي من دوري الأبطال عام 2020، وذلك وسط الجائحة العالمية لفيروس كورونا.