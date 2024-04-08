نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيليجرينو يستهدف النجاة من بوابة برشلونة بـ5 تدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيتدرب فريق قادش، تحت قيادة الأرجنتيني ماوريثيو بيليغرينو، كل أيام الأسبوع حتى موعد مواجهة برشلونة السبت المقبل، وهي المباراة المهمة للفريق الأندلسي، حيث يسعى للابتعاد عن منطقة الهبوط.

وسيجري الفريق خمسة تدريبات بدءًا من اليوم وحتى السبت المقبل حينما ستقام المباراة على ملعب نويفو ميرانديا ضمن الجولة الحادية والثلاثين من "الليجا".

بيليجرينو يستهدف النجاة من بوابة برشلونة بـ5 تدريبات

وستقام التدريبات، حسب بيان قادش، خلف الأبواب المغلقة بمنشآت مدينة الروسال الرياضية.

ويحتل قادش المركز الثامن عشر الذي يهبط بصاحبه لدوري القسم الثاني، برصيد 25 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط من النجاة، وهو المركز الذي يحتله سيلتا فيجو.

وفاز قادش بآخر مباراتين له في إستاد ميرانديا، أمام أتلتيكو مدريد (2-0) وغرناطة (1-0)، ويريد تأكيد تألقه بانتصار جديد على أرضه أمام العملاق الكاتالوني.

وبالمثل لا يريد برشلونة الاستسلام في المنافسة على لقب "الليجا"، حيث يبتعد بثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.