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أحمد جودة - القاهرة - يُعَدّ المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي يلعب لاتحاد جدة، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ بطولة كأس السوبر السعودي، نظرًا للأرقام القياسية التي حققها في هذه المسابقة.

أبرز الأرقام القياسية من السوبر السعودي قبل انطلاقة نصف النهائي

ويستعد حمد الله للمشاركة في المباراة ضد فريق الوحدة، مساء الإثنين، في نصف نهائي السوبر المحلي.

سيخوض الفريق الفائز من هذا اللقاء مباراة النهائي ضد الفائز من ديربي الهلال والنصر، والتي ستُقام يوم الخميس.

تمتلك إحصاءات حمد الله العديد من الأرقام التاريخية التي تجعله متحمسًا لقيادة فريقه للفوز بكأس السوبر السعودي والتتويج به للمرة الثانية على التوالي.

الهداف التاريخي: حمد الله يعتبر الهداف التاريخي لبطولة كأس السوبر السعودي منذ انطلاقتها في عام 2013، حيث سجل 5 أهداف.

إنجاز غير مسبوق: هو أول لاعب يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة في تاريخ بطولة كأس السوبر السعودي.

بطل النهائي: هو ثالث لاعب يسجل ثنائية في نهائي كأس السوبر السعودي، بعدما سجل هدفين خلال النهائي الأخير.

حضور دائم: هو أول لاعب يسجل في ثلاث نهائيات مختلفة من تاريخ بطولة كأس السوبر السعودي.

بفضل هذه الأرقام المميزة، يعد حمد الله لاعبًا مهمًا في تاريخ البطولة ويطمح في المساهمة في تحقيق النجاحات لفريقه في المباراة القادمة.