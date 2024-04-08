أول ظهور لسفيان رحيمي من داخل المستشفى بعد الاغماء في مباراة النصر(صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين الإماراتي، ليطمئن الجماهير على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مع النصر في الجولة 18 من الدوري.

أول ظهور لسفيان رحيمي من داخل المستشفى بعد الاغماء في مباراة النصر

بعد التحامه مع لاعب من فريق النصر، فقد رحيمي الوعي وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من حالته الصحية.

نشر رحيمي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وهو في المستشفى.

وعبر النجم المغربي عن حالته قائلًا: "الحمد لله أنا بحالة جيدة، وجميع الفحوصات أظهرت نتائج مطمئنة".

وأضاف: "شكرًا لكل من سأل عني، أنا بخير الحمد لله".

يذكر أن العين تلقى خسارة بنتيجة 1-3 في تلك المباراة، مما جعله يتوقف عند 35 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بفارق نقطتين خلف شباب الأهلي المتصدر.