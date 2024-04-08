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أحمد جودة - القاهرة - أثنى خوان كارلوس أونزوي، الذي كان مدربًا لحراس المرمى في برشلونة، على مواهب النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

مدرب برشلونة السابق: مبابي يشبه رونالدو وليس متعجرفًا

وأكد أونزوي، الذي عمل مع فرانك ريكارد وبيب جوارديولا ولويس إنريكي في برشلونة، أنه أعجب بتواضع مبابي وقدرته على التفاعل بشكل طبيعي مع زملائه في غرفة الملابس دون تكبر.

وأشار أونزوي خلال تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن مبابي، على الرغم من جلوسه على مقاعد البدلاء في بعض المباريات بسبب قرارات المدرب لويس إنريكي، يبقى لاعبًا رائعًا بمواهبه وإمكانياته الكبيرة.

وعبّر أونزوي عن إعجابه بقدرات مبابي الهائلة وقدرته على إحراز الأهداف، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يلاحظ أحيانًا بعض العزلة التي يبديها مبابي في بعض اللحظات خلال المباريات.

وعندما سُئل عما إذا كان مبابي يذكره بكريستيانو رونالدو من حيث الانفجارية، أكد أونزوي أنه يملك القدرة على ذلك بالإضافة إلى سرعته ومهاراته في المراوغة، مشيرًا إلى أن مبابي يمتاز بالقدرة على تغيير مجرى المباراة بمفرده في أي لحظة مهمة، وهو ما يجعله لاعبًا مميزًا.