نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب التعثر أمام شيفيلد المتذيل.. بوكيتينو يكشف آفة تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب تشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو، بعد تعادل فريقه 2-2 مع شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الأحد إن "قلة النضح هي السبب في عدم قدرة فريقه على الحفاظ على استقرار مستواه واللعب كل ثلاثة أيام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم".

بوكيتينو يكشف آفة تشيلسي

وكان تشيلسي هزم مانشستر يونايتد 4-3 الخميس الماضي.

وخارج ملعبه افتتح تشيلسي التسجيل عن طريق تياغو سيلفا لكن صاحب الأرض تعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدف حمل توقيع جايدن بوجل.

وأعاد هدف نوني مادويكي تشيلسي إلى المقدمة في الدقيقة 66 قبل أن يمنح هدف أولي ماكبيرني شيفيلد نقطة التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وسبق لتشيلسي أيضًا إهدار نقاط خلال التعادل 2-2 مع بيرنلي المهدد بالهبوط في نهاية الشهر الماضي بينما قال المدرب بوكيتينو إن "كثرة المباريات تؤثر على مستوى أداء لاعبي فريقه".

وقال المدرب الأرجنتيني للصحافيين "بالطبع كانوا متعبين لكن هذا لا يبرر عدم الفوز بالمباراة في النهاية اليوم.

"عند مشاهدة كرة القدم وأنت في الثانية والخمسين فإنك تعرف سريعًا متى يكون الفريق مستعدا للمنافسة أو غير مستعد".

وأضاف بوكيتينو "ربما لأن هذه المجموعة غير ناضحة بما يكفي الآن للمشاركة في كل مباراة خلال ثلاثة أيام.. لأنه كما تقول فإن شيفيلد في منطقة الهبوط. أنا لا أقول إننا نقلل من احترامه لكن علينا التفكير أكثر قليلًا".

وقال بوكيتينو أيضا إنه قرر استبدال هداف الفريق كول بالمر في الدقيقة 74 كخطوة وقائية.

وقال المدرب "نحتاج لحمايته.

"أردنا منحه بعض الراحة وتجنب بعض المشكلات في المستقبل".

ويحتل تشيلسي المركز التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وسيلتقي في الجولة المقبلة من البطولة مع ضيفه إيفرتون قبل أن يواجه مانشستر سيتي بقبل نهائي كأس إنجلترا في 20 أبريل (نيسان) الجاري.