اصابة دافي سيلكه بكسر في القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أصيب دافي سيلكه مهاجم كولن الألماني، بكسر جديد في قدمه اليسرى، ليغيب حتى نهاية الموسم الجاري عن مباريات فريقه المهدد بالهبوط من الدوري الألماني لكرة القدم.

إصابة لاعب كولن بكسر في القدم

وأصيب سيلكه خلال فوز فريقه على بوخوم بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، وجرى استبداله.

وكان اللاعب قد تعرض لكسر آخر في يناير/كانون ثان الماضي، بينما أعلن النادي الألماني اليوم الإثنين، أن سيلكه سيخضع لعملية جراحية ستبعده عن آخر 6 مباريات للفريق هذا الموسم.

ويحتل كولن، المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 22 نقطة،0 وهو ما يعني هبوطه مباشرة للدرجة الثانية.

ويتقدم ماينز على كولن بفارق نقطة واحدة، محتلا المركز 16، الذي يخوض صاحبه ملحق البقاء مع ثالث دوري الدرجة الثانية، بينما يتواجد بوخوم في المركز 15.

