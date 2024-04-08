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أحمد جودة - القاهرة - اعترف ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، بأن تفوق ناديه في المواجهات السابقة أمام آرسنال، لا يكفي للتفاؤل في ظل الأزمة التي يواجهها البافاري على المستوى المحلي قبل مواجهة الجانرز في دوري أبطال أوروبا.

التشاؤم يسيطر على لاعبي بايرن ميونخ قبل نزال الأرسنال

ويحل بايرن ميونخ، ضيفا على آرسنال في ملعب الإمارات غدا الثلاثاء، بعد تلقي الفريق الألماني خسارتين متتاليتين في الدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند وهايدنهايم.

في المقابل، يتصدر آرسنال، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وسط منافسة قوية من ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب.

وفاز بايرن ميونخ على آرسنال بنتيجة 5-1 في آخر 3 مباريات بين الفريقين قبل سنوات، كما تفوق البافاري على نظيره اللندني 3 مرات في دور 16 بين عامي 2013 و2017.

لكن إيبرل قال بعد الخسارة أمام هايدنهايم "لا أجد الكثير الذي يجعلني أشعر بحالة إيجابية في هذه الفترة".

وأضاف أيضًا أنه ليس متأكدا أن يكون دوري الأبطال باعتباره اللقب الوحيد المتبقي لفريقه هذا الموسم، سيكون حافزا كافيا لتجنب الخروج من دور الثمانية.

وأشار إيبرل إلى أن الإيجابية الوحيدة هي تعافي الثنائي مانويل نوير وليروي ساني، قبل مباراة الذهاب.

من جانبه، قال المهاجم توماس مولر "سنبذل أقصى جهد ممكن على الرغم من أننا لا نملك القوة الكافية في الفترة الحالية لتحقيق النتائج المطلوبة، ولكن لا يزال لدينا دوري أبطال أوروبا".

