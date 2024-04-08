نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة الأهلي.. مازيمبي الكونغولي يعيد حارسه للتدريبات بعد أزمة التجميد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مازيمبي الكونغولي اليوم الإثنين عن رفع العقوبة عن حارس مرماه سيادي باجيو، بعد إيقافه ومنعه من المشاركة في التدريبات لمدة أسبوع.

مازيمبي الكونغولي يعيد حارسه للتدريبات بعد أزمة التجميد

وأشار النادي في بيان رسمي إلى أن الحارس سيعود إلى الفريق اليوم، بعد تجميده بسبب عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وأكد البيان أنه يسمح لباجيو بالانضمام إلى التدريبات مرة أخرى.

تم إيقاف الحارس الدولي بعد أن ظهر في فيديو يهاجم فيه إدارة النادي ويسخر منها بأغنية، ما أثار جدلا واسعا بين جماهير الفريق.

وبعد هذا الحادث، تم استبعاده من التشكيلة الأساسية وتحويله إلى مقاعد البدلاء.

وجاء قرار رفع العقوبة بعدما تعاقد مازيمبي هذا الموسم مع الحارس السنغالي أليو بادارا، الذي فاز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

ويستعد الفريق حاليا لمواجهة الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.