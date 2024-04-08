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أحمد جودة - القاهرة - يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند، بعد غد الأربعاء، في ذهاب منافسات ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب متروبوليتانو.

ريكيلمي: تأقلمت على الضغط.. وفياريال منحنا الثقة

واعترف رودريجو ريكيلمي لاعب أتلتيكو، في تصريحات صحفية، بصعوبة المواجهة رغم أن هناك شعور بالثقة داخل الفريق، خصوصا أن مباراة الذهاب تقام بين مشجعي الأتلتي في مدريد، موضحا "جمهورنا يؤازرنا وهذا يمنحنا أفضلية جيدة جدا ونثق في مشجعينا تماما".

وأضاف: "نحاول عدم التفكير في احتمالية أن اللعب على أرضنا أولا قد يمثل عقبة، ونركز على محاولة تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب. مسألة صعوبة الفوز خارج الأرض دار عنها الحديث بشكل هائل، فالانتصار على فياريال (2-1) منحنا قدرا لا بأس به من الثقة".

وعما إذا كان هناك منافس يفضل ريكيلمي مواجهته إذا تأهل أتلتيكو لنصف النهائي، أجاب: "سنركز أولا على مباراة الذهاب، ثم مواجهة جيرونا، وبعدها لقاء الإياب ونرى كيف تجري الأمور".

وأكد اللاعب الإسباني سعيه للتتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ الفريق، مبرزا: "نريد بالطبع ذلك أنا ورفاقي وسنبذل قصارى جهدنا".

وذكر ريكيلمي بأن فريقه مقبل على 3 مواجهات قوية في غضون ثمانية أيام، مؤكدا: "نحن في حالة طيبة ونحصل على قسط من الراحة ونتدرب على أكمل وجه وفقا لتعليمات المدرب، نحتاج للجميع ونحن مستعدون".

وتابع: "يتأقلم المرء على ضغط المباريات في نهاية المطاف. لدينا فرصة في جميع المسابقات. ويبذل الجهاز الطبي مجهودا كبيرا كما نهتم كلاعبين بالتغذية الصحية في منازلنا، وهذا تقريبا أساس التعافي".

وأشار: "الفارق بين أتلتيكو وأتلتيك بيلباو هو نقطتين فقط، لذلك فإن الهدف الأهم هو دخول المنطقة المتقدمة وتحديدا المراكز الأربعة الأولى لحجز مقعد في النسخة المقبلة من دوري الأبطال".

وأردف: "كذلك، يطالبنا المدرب بالتركيز وأن نريح أذهاننا ونعتني بأنفسنا لأن المنعطف الأخير من الموسم مهم بشدة، وكما قلت من قبل نحتاج لكل فرد ويجب أن نكون مستعدين ذهنيا 100%".

