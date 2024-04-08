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أحمد جودة - القاهرة - أبدى المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والمدافع الألماني أنطونيو رودريغر، إعجابهما بمستوى الإنجليزي جود بيلينغهام ودوره القيادي في الفريق، مع أنه يخوض موسمه الأول.

وقال روديجر في مؤتمر صحافي قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء "في البداية اندهشت قليلًا لأن عمره صغير. بصراحة لم أعرف كثيرًا عنه، لكن حضوره كبير، وشخصيته في غرفة تبديل الملابس".

وأضاف "الأمر لا يصدق. إنه لاعب جيد جدًا. عمره 20 عامًا وحين تتحدث معه يبدو الأمر كأنك تتحدث مع شخص كبير".

أنشيلوتي وروديجر يتحدثان عن "القائد" بيلينجهام

وتابع "إنه ناضج بالنسبة إلى عمره، ولهذا لست مندهشًا مما يفعله".

من ناحيته قال أنشيلوتي في تحليله للوضع "مربط الفرس أنه ناضج جدًا. عمره عشرين عامًا فقط، لكنه ناضج بالنسبة إلى سنه. إنه محترف وجاد ومتواضع. أدهشنا كلاعب، وكثيرا جدا كإنسان".



وأضاف "جود يقدم عامًا رائعًا داخل المنطقة. يُساعدنا كثيرًا حين يأتي من الخلف. إنه قوي جدًا بدنيًا، ويمكنه التقدم للأمام والعودة للمساعدة دفاعيًا".

وتابع "يخلق في الهجوم مساحات بتحركاته التي تساعدنا كثيرًا.. أثق في أن دوره سيكون قياديًا بسبب مسألة النضج. إنه رفيق جيد ولا داعي للحديث عن قدراته، وإنما الدعاء بأن يظل يتمتع بصحة جيدة".