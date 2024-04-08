عاجل.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، قائمة الملكي التي تستعد لخوض مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي، المقرر لها غدا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات المدرب الإيطالي، استمرار غياب اثنين من اللاعبين المصابين وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع النمساوي وديفيد ألابا.

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، فران

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي

الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، خوسيلو، إبراهيم دياز

يذكر أن ريال مدريد صعد إلى دور الثمانية عقب التغلب على لايبزيج، أما مانشستر سيتي حامل اللقب، فتخطى عقبة كوبنهاجن.

