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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد و الوحدة اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر السعودي مع تردداتها

تقام اليوم، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مباراة قوية تجمع بين فريقي الاتحاد والوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتحظى هذه المباراة باهتمام كبير من قبل عشاق كرة القدم في العالم العربي، نظرًا لكونها تُجمع بين ناديين عريقين في الكرة السعودية، الاتحاد، حامل لقب كأس الملك، والوحدة، صاحب المركز الثاني عشر في الدوري السعودي.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد والوحدة من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر السعودي مع تردداتها

صراع من أجل النهائي: الاتحاد والوحدة في مواجهة مرتقبة بكأس السوبر السعودي

وتُعد هذه المواجهة بمثابة فرصة لنادي الاتحاد من أجل مصالحة جماهيره، بعد أن أخفق في كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، بينما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري.

بينما يسعى نادي الوحدة لتحقيق إنجاز له من خلال الفوز على نادي الاتحاد والصعود إلى النهائي، خاصةً وأن الوحدة يمر بفترة صعبة في الدوري السعودي.

وتُعَد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين، وتوقعاتها مفتوحة على جميع الاحتمالات، نظرًا لقوة الفريقين وتنافسهما الشديد.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في كأس السوبر السعودي



تُقام مباراة الاتحاد والوحدة اليوم الإثنين 8 أبريل 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام المباراة على استاد آل نهيان في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في كأس السوبر السعودي

تُعدّ مباراة الاتحاد والوحدة في كأس السوبر السعودي من أهم المباريات التي ينتظرها محبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية. وسيُمكن مشاهدة هذه المباراة المثيرة عبر قنوات رياضية متميزة.

القنوات الناقلة:

قنوات SSC SPORT 1 HD: هي القناة الرئيسية الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي، وتتبع شبكة قنوات SSC السعودية.

قنوات أبوظبي الرياضية AD Sports HD 1: هي قناة رياضية إماراتية مشهورة، وتنقل العديد من المباريات الهامة، بما في ذلك كأس السوبر السعودي.

تتميز هذه القنوات بجودة بث عالية وتحليلات رياضية مميزة من قبل نخبة من المعلقين والمحللين الرياضيين.

جدول الترددات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC SPORT 1 HD 11919 أفقي 27500 5/6 AD Sports HD 1 11938 أفقي 27500 5/6

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التقي فريقا الوحدة والاتحاد في 46 مباراة سابقة جمعت بينهما، حيث نجح النمور من تحقيق الفوز في 34 مباراة سابقة بمجمل 104 أهداف في شباك نظيره، كما إستطاع الوحدة تحقيق الإنتصار في 5 مباريات فقط بمجمل 46 هدفا وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات.