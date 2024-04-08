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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن وجود مفاوضات من جانب وكيل أعمال محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي، من أجل العودة إلى الفريق، في الموسم الجديد.

وكان محمد شريف انتقل إلى نادي الخليج السعودي بداية من الموسم الجاري، ولكنه لا يشارك بصفة أساسية سوى بعض الدقائق، وهو ما يدفعه للتفكير في المغادرة.

وأكد المصدر، أن وكيل أعمال اللاعب تحدث مع الإدارة الحمراء من أجل إمكانية عودته مرة أخرى في الموسم المقبل، خاصةً أنه يملك عرض قوي من نادي بيراميدز، للظفر بخدماته.

محمد شريف يطلب العودة إلى الأهلي وبيراميدز ينافس بقوة

وتابع المصدر: "اللاعب يضع النادي أولوية له حال العودة إلى مصر، وسوف يتم عرض الأمر على السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل حسم موقفه من عودته".

ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادة مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه في الموسم الجديد، إلا أن شريف يفضل تأجيل مناقشة العرض لحين تحديد الأهلي موقفه من عودته.

ويستعد الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في الوقت الحالي لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

