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أحمد جودة - القاهرة - زف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشرى سارة إلى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة وأثناء فترة تلقيه العلاج من الإصابة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن النادي يُحضر في الوقت الحالي، لمشاركة إمام عاشور في إحدى الإعلانات الخاصة بإحدى الشركات الراعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة:؛"إمام عاشور سوف يتواجد في حملة دعائية لإحدى الشركات الراعية بجانب لاعب آخر، وتم إبلاغه بالأمر".

الأهلي يزف بشرى إلى إمام عاشور

وأضاف: "من المقرر أن يبدأ اللاعب في تصوير الإعلان خلال أسابيع قليلة، من أجل عرضه خلال الصيف، خاصةً أن النادي يسعى لتوفير حملات إعلانية للاعبيه".

ويخوض إمام عاشور في الوقت الحالي، برنامجه التأهيلي قيل العودة من الإصابة التي لحقت به في الكتف مؤخرًا وأثناء مشاركته مع منتخب مصر في المعسكر الأخير.

