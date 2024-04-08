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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024

مواجه قوية بين الهلال والنصر..يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 .. تقام اليوم، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مباراة قوية تجمع بين فريقي الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتحظى هذه المباراة باهتمام كبير من قبل عشاق كرة القدم في العالم العربي، نظرًا لكونها تُجمع بين قطبي الكرة السعودية، الهلال، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، والنصر، وصيفه.

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يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024

صراع الكبار: الهلال والنصر في موقعة مرتقبة بكأس السوبر السعودي

وتُعد هذه المواجهة بمثابة فرصة للنصر للثأر من الهزائم التي تعرض لها أمام الهلال في الدوري وكأس موسم الرياض.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات عالية، مدعومًا بسلسلة انتصارات تاريخية وصلت إلى 31 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

بينما يسعى النصر لكسر هذه السلسلة وتحقيق الفوز، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتُعَد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين، وتوقعاتها مفتوحة على جميع الاحتمالات، نظرًا لقوة الفريقين وتنافسهما الشديد.

موعد مباراة النصر والهلال اليوم



تُقام مباراة النصر والهلال اليوم، الإثنين 8 أبريل 2024، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

يُنتظر عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية بفارغ الصبر مشاهدة مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي، والتي تُعدّ من أهم المباريات التي تُقام على مستوى المنطقة.

وسيتمكن محبي كرة القدم من مشاهدة هذه المباراة المثيرة عبر قنوات رياضية متميزة.

القنوات الناقلة:

قناة SSC Sports: هي القناة الرئيسية الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي، وتتبع شبكة قنوات SSC SPORTS السعودية.

قناة AD Sports HD 1: هي قناة رياضية إماراتية مشهورة، وتنقل العديد من المباريات الهامة، بما في ذلك كأس السوبر السعودي.

تتميز هذه القنوات بجودة بث عالية وتحليلات رياضية مميزة من قبل نخبة من المعلقين والمحللين الرياضيين.

جدول الترددات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC Sports 11919 أفقي 27500 5/6 AD Sports HD 1 11938 أفقي 27500 5/6

التشكيل المتوقع لقمة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي



تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي - علي ال بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي سافيتش - ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري - مالكوم أوليفيرا.

تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى: دافيد اوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو عبد الرحمن الغريب.