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أحمد جودة - القاهرة - أرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطاب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي في دور ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه بالتحقيق في واقعة اعتداء فريق أبو سليم على الحكم معروف، مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة في الاتحاد الإفريقي في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب.

خاصة أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الإفريقي.

اتحاد الكرة يخاطب كاف للتحقيق في واقعة اعتداء فريق أبو سليم على محمد معروف

وكان محمد معروف أدار مباراة أبو سليم الليبي ضد نظيره نهضة بركان المغربي، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين، في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وشهدت المباراة، أحداث عنف خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، ضد الحكم المصري، بعد فوز الفريق المغربي وخطف بطاقة التأهل، بعدما أحرز هدف في آخر دقيقة.

ودخل لاعبو أبو سليم، في أحدث العنف ضد الحكم المصري، الذي اضطر إلى طرد حسام العباني لاعب الفريق، لتقوم الجهات الأمنية بحماية الحكم حتى الخروج.

