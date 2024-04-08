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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن ​ليفربول​ يتجه نحو تحديد موعد لإنهاء اتفاقه مع المدرب الجديد لخلافة ​يورجن كلوب​، حيث يظهر ​روبن أموريم​، مدرب ​سبورتنج لشبونة​، كأحد المرشحين البارزين لتولي المسؤولية.

ووفقًا لتقارير برتغالية، فقد جرت محادثات بين الطرفين الأسبوع الماضي، ويبدو أن أموريم هو الأقرب لتولي المنصب بناءً على الاحتمالات.

ليفربول يقترب من الاتفاق مع خليفة كلوب

وقد أكد أموريم بأنه قد لا يستمر في سبورتنغ لشبونة بعد هذا الموسم، مما يعزز الشائعات المتعلقة به.

ويأمل ليفربول في التوصل إلى اتفاق كامل بشأن شروط العقد خلال هذا الأسبوع، ومن المقرر عقد اجتماع بين وكيل أموريم وإدارة ليفربول في هذا الصدد.