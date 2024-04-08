نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يستقر على تشكيل الاهلي لمواجهة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام نادي إنبي اليوم الاثنين في استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لدوري الدرجة المصري.

كولر يستقر على تشكيل الاهلي لمواجهة إنبي

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد مجدي "أفشة"، مروان عطية، عمرو السولية

خط الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، موديست

في آخر ظهور له في الدوري، تعرض الأهلي لخسارة مفاجئة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-4، وهي أول هزيمة يتلقاها هذا الموسم. بينما تعادل إنبي مع فاركو بهدف لكل فريق في جولة الدور الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الثاني بـ 27 نقطة، مع استحواذ الأهلي على 9 مباريات مؤجلة وإنبي على 6 مباريات.