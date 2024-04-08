نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف كواليس إستضافة بطولة كاس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏‎أكد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن دورة الإمارات لم يتم التراجع عنها بسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزى.

تصريحات وليد العطار

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات إذاعية: بداء التراجع عن البطولة عقب السؤال عن حجز الفنادق وبداء حجز السفر لذلك تواصلت مع الاتحادات الأخرى ومعرفة الأمر، حيث حصل كل اتحاد على الدفعة الاولى فقط.

وتابع: قمنا بإنقاذ الموقف باستضافة البطولة فى مصر بعد اجتماع عبر زوم مع الاتحادات الثلاثة الكرواتى ونيوزلندا وتونس والاتحاد الدولى وقام برعاية البطولة على الفور.

و‏‎صرح وليد العطار، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى أدارت الاتحاد المصرى لكرة القدم السابقة لديه قدرات كبيرة فى العمل داخل الجبلاية ويحب العمل منفردا فى قرارته.

‏‎وواصل: خلال تلك الفترة لم يكن لدى دور داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم وتهميش دورى وهذا الأمر لم يكن يرضى طموحى.