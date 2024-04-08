نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف كواليس إستضافة بطولة كاس عاصمة مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن دورة الإمارات لم يتم التراجع عنها بسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزى.
تصريحات وليد العطار
وأوضح وليد العطار خلال تصريحات إذاعية: بداء التراجع عن البطولة عقب السؤال عن حجز الفنادق وبداء حجز السفر لذلك تواصلت مع الاتحادات الأخرى ومعرفة الأمر، حيث حصل كل اتحاد على الدفعة الاولى فقط.
وتابع: قمنا بإنقاذ الموقف باستضافة البطولة فى مصر بعد اجتماع عبر زوم مع الاتحادات الثلاثة الكرواتى ونيوزلندا وتونس والاتحاد الدولى وقام برعاية البطولة على الفور.
وصرح وليد العطار، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى أدارت الاتحاد المصرى لكرة القدم السابقة لديه قدرات كبيرة فى العمل داخل الجبلاية ويحب العمل منفردا فى قرارته.
وواصل: خلال تلك الفترة لم يكن لدى دور داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم وتهميش دورى وهذا الأمر لم يكن يرضى طموحى.