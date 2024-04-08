نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 3 مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة إنبي بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي وذلك في المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تشكيل الأهلي الرسمي أمام إنبي

المدير الفني مارسيل كولر قد أعلن تشكيل فريقه للمواجهة والذي جاء كالاتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

مصطفى شوبير خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم- محمد هاني

عمر كمال - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم- محمد هاني خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة

مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- أنتوني موديست - محمود كهربا

ويشهد تشكيل الأهلي، تواجد عمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيسر، وظهرو طاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى الدفع بالثنائي الهجومي أنتوني موديست ومحمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

تنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط