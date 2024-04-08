نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي أمام فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا، لمصطفى شلبي لاعب الأبيض لتنفيذه بصالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في لقاء مودرن فيوتشر أمس في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إصابة مصطفى شلبي بكدمة في الضلوع

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن مصطفى شلبي تعرض للإصابة بكدمة في "الضلوع" خلال مواجهة مودرن فيوتشر أمس.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن مصطفى شلبي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على حالته وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.