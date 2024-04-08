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أحمد جودة - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تأهيليًا واستشفائيًا خاصًا لمجموعة اللاعبين الذي شاركوا في مباراة مودرن فيوتشر أمس في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

لتصحيح الأخطاء.. جلسة تجمع جوميز باللاعبين الأساسيين أمام فيوتشر في الكونفدرالية

وأدت هذه المجموعة العديد من التدريبات التأهيلية الخفيفة، بجانب فقرة استشفائية خاصة سواء داخل الملعب أو صالة الجيمانيزيوم، تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق.

واكتفت مجموعة اللاعبين الأساسيين بأداء الفقرة التأهيلية والاستشفائية فقط دون المشاركة في التدريبات الجماعية، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز حتي لا يتعرضوا للارهاق.

وفي سياق أخر حرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على عقد جلسة فنية خاصة مع مجموعة اللاعبين الأساسيين في مباراة الأمس أمام مودرن فيوتشر، وتحدث معهم في العديد من المواقف والنقاط الفنية التي حدثت خلال المباراة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

