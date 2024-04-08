جلسة خاصة في المقاولون العرب بعد إفطار جماعي بحضور رئيس النادي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على عقد جلسة ودية مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تناول الإفطار الجماعي مع الفريق بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وكافة أعضاء الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد عودة ولاعبي الفريق.

جلسة خاصة في المقاولون بعد إفطار جماعي بحضور رئيس النادي

وشهدت الجلسة عقب تناول الإفطار الحديث عن التحديات التي تواجه الفريق وسبل تخطيها.

وأكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام علي الكرة، ثقتهم في الجهاز الفني واللاعبين علي هامش الافطار الجماعي مساء اليوم الاثنين بنادي المقاولون.

وطالب المهندس محسن صلاح، الجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة محمد عودة طي الصفحة الماضية والتركيز فيما هو قادم في مشوار الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس النادي أن المباريات القادمة صعبة مشددا علي ضرورة استثمار الدفعة المعنوية بعد الفوز الأخير علي الجونة 2-1 بالجولة ال17 للمسابقة.

وشدد صلاح على ثقته في المجموعة الحالية بقيادة محمد عودة لتدارك الموقف معتبرا أن مباراة الجونة مجرد بداية وان القادم صعب ويحتاج بذل مزيد من الجهد.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي أن فريق المقاولون قادر علي المضي قدما في مشواره بالدوري مشددا علي امتلاك الفريق لاعبين علي أعلي مستوى فنيا وخلقيا وأن إدارة النادي لاتبخل بدعم الفريق علي جميع المستويات.

مضيفا بأن لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني للتقدم في جدول ترتيب الدوري وتعويض النقاط الضائعة خلال المواجهات السابقة بالبطولة.

وأشاد محمد عودة المدير الفني المقاولون بعودة الروح وأداء مباراة جيدة أمام الجونة وإضاعة العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار كبير كما أن الأداء أمام الإسماعيلي كان قويا رغم التعادل وكنا الأقرب للفوز.



وأضاف أن نقص الصفوف بسبب الإصابات كان سببا في الابتعاد عن تحقيق الفوز في أكثر من مباراة موجها الشكر للمهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل المشرف علي الكرة علي الدعم الكبير للفريق.

وتعاهد اللاعبون على بذل أقصي جهد خلال المباريات المقبلة في مشوارهم ببطولة الدوري الممتاز.

ووجه اللاعبون الشكر للمهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي علي الدعم اللامحدود لمسيرة الفريق.