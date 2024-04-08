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أحمد جودة - القاهرة - حرص محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على زيارة سعيد الشيشيني كابتن النادي الأسبق وأحد رموزه وذلك في المركز الطبي للمقاولون العرب بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة.

رئيس المقاولون العرب يزور سعيد الشيشيني في المركز الطبي ويوجه بتحمل كافة المتطلبات

ووجه المهندس محسن صلاح بمتابعة حالة سعيد الشيشيني لحظة بلحظة مع تكفل النادي بكافة المتطلبات التي يحتاجها الفترة المقبلة كحق من حقوقه لدى النادي كونه رمزا من الرموز المهمة في تاريخ النادي.



وتمنى محسن صلاح ومحمد عادل فتحي وكافة أعضاء مجلس الإدارة الشفاء العاجل للكابتن سعيد الشيشيني.

وفي الوقت نفسه زار محمد عودة المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني سعيد الشيشيني وتوافد لاعبي الفريق لزيارته والاطمئنان على حالته.