نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رسالة من حسين الشحات بعد جراحة الوجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه حسين الشحات لاعب الأهلي، رسالة إلى الجماهير بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه عقب إصابته أمام سيمبا في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة، بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رسالة حسين الشحات بعد خضوعه لجراحة في الوجه

قال حسين الشحات عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “الحمد لله، فله الحمد في كل شئ، لحظات كانت صعبة من توقيت الإصابة إلى أن تمت العمليه الجراحية بخير الحمد لله”.

تابع: “تدريجيًا أبدأ في استعادة كافة الأمور للعودة أن شاء الله، ولكن أود أن أشكر الجميع الذين أغمروني بكم الحب والاهتمام بعد شعور القلق الذي عاشه الجميع”.

واصل: “أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني وشكر خاص للجهاز الطبي بالنادي والطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى زملائي الذين كانوا من حولي طول الوقت أمي وزوجتي واخواتي واصدقائي وكل من بالحب حاول الاطمئنان شكرًا للأسرة الكبيرة جماهير النادي الأهلي حقًا أنتم السند”.

وختم: “فتره راحة تنتهى على خير قبل العودة لاستكمال الطموحات والأحلام التي هي هدفنا جميعًا ان شاء الله”.