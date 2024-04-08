نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف قاتل.. إنتر ميلان يحقق فوزًا صعبًا على أودينيزي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق أودينيزي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم

أحداث مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي، بسيطرة على الكرة وضغط متقدم من جانب الأخير على عكس المتوقع.

ونجح في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول، سجل اللاعب ساماردزيتش نجم فريق أودينيزي، الهدف الأول في شباك إنتر ميلان.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق إنتر ميلان إدراك هدف التعادل في شباك أودينيزي قبل انتهاء المباراة.

وعند الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني، أدرك تشالهان لاعب فريق إنتر ميلان، هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها ببراعة.

ثم في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع، تمكن اللاعب دافيد فراتيسي مهاجم إنتر ميلان، من تسجيل الهدف الثاني في شباك أودينيزي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق إنتر ميلان إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي حتى الآن، برصيد 82 نقطة، بينما توقف رصيد أودينيزي عند المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

