نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي والجدير الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، فوزًا قاتلًا على نظيره فريق أودينيزي بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي

في الدقيقة 40 من الشوط الأول، أحرز اللاعب ساماردزيتش نجم فريق أودينيزي، الهدف الأول في مرمى إنتر ميلان.

ثم أدرك في الدقيقة 55 من الشوط الثاني، تشالهان نجم فريق إنتر ميلان، هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة.

ومع الدقائق الأخيرة، وتحديدًا عند الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع، سجل اللاعب دافيد فراتيسي مهاجم إنتر ميلان.

والجدير بالذكر أن فريق إنتر ميلان يواصل صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة.