نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاهر محمد يصنع وكهربا يسجل هدف الأهلي الأول أمام إنبي.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفوق فريق الأهلي، أمام نظيره إنبي في الشوط الأول بهدف نظيف سجله محمود كهربا وذلك بالمباراة المؤجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز " دوري نايل".

هدف كهربا أمام إنبي

أحرز محمود كهربا، الهدف الأول في شباك إنبي بعد عرضية من طاهر محمد طاهر لتسكن الشباك بالدقيقة “44”.

ويأمل الأهلي في حصد النقاط الثلاث للعودة للصدارة من جديد بعد غياب عن المنافسات المحلية.

تشكيل الأهلي أمام إنبي