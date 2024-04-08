نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتقدم على إنبي بهدف "كهربا" في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاهلي وانبي وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأحرز محمود كهربا الهدف الأول في شباك انبي بعد عرضية من طاهر محمد طاهر لتسكن الشباك.

ويأمل الاهلي في حصد النقاط الثلاث للعودة للصدارة من جديد بعد غياب عن المنافسات المحلية.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- عمر كمال عبد الواحد- محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمود عبد المنعم كهربا- أنتوني موديست

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري

تنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط

