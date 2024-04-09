نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يهز شباك الأهلي بهدف التعادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الثاني مباراة الأهلي وإنبي وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز " دوري نايل".

إنبي يسجل هدف التعادل

أحرز محمود كهربا الهدف الأول في شباك انبي بعد عرضية من طاهر محمد طاهر لتسكن الشباك في الدقيقة 44.

وعاد إنبي، بهدف التعادل في الدقيقة 60 في الشوط الثاني عن طريق يوسف لبيب.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- عمر كمال عبد الواحد- محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمود عبد المنعم كهربا- أنتوني موديست

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري

تنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.