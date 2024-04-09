الرياضة

شاهد.. رونالدو كاد يضرب حكم مباراة النصر والهلال بعد طرده

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أحمد جودة - القاهرة - فقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، السيطرة على أعصابه خلال لحظة حصوله على بطاقة حمراء أمام الهلال في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

عصبية رونالدو بعد طرده أمام الهلال

أشهر محمد الهويش، بطاقة حمراء في وجه كريستيانو رونالدو عند الدقيقة “86”، ليفقد الأخير السيطرة على أعصابه وكاد أن يعتدي على الحكم السعودي.

وحصل رونالدو، على بطاقة حمراء بعد اعتدائه بالضرب على اللاعب علي البليهي، بعدما حدثت مناوشات بينهما في بعض اللقطات.

وجاء طرد رونالدو، في الوقت الذي يشهد تأخر فريق النصر بهدفين دون رد أمام الهلال، في المباراة التي أجريت أحداثها على ملعب “محمد بن زايد” في أبو ظبي.

وسجل سالم الدوسري ومالكوم، ثنائية الهلال في مرمى النصر خلال الدقيقتين “61 و72” من عمر المباراة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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