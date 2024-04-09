الهلال يُقصي النصر ويضرب موعدًا ناريًا مع الاتحاد في نهائي السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد تحقيق فوز صعب على غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بقيادة خيسوس وكاسترو.

والتقى الهلال والنصر على ملعب “محمد بن زايد” بأبوظبي الإماراتية، مساء الإثنين، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ملخص مباراة الهلال والنصر

وبدأت أحداث مباراة الهلال والنصر برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان لتسجيل هدف أول بالمباراة حتى سجل اوتافيو هدف النصر الأول في الدقيقة 45 ولكن تم الغاؤه للتسلل وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل الدوسري هدف الهلال الأول في الدقيقة 62 وعاد مالكوم بالهدف الثاني في الدقيقة 73 وأحرز ساديو ماني هدف النصر الوحيد وانتهت المباراة 2/1.

وضرب الهلال، موعدًا ناريًا مع الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الخميس المقبل.