نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يسجل هدفين أمام إنبي بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني مباراة الاهلي وانبي وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز " دوري نايل".

وأحرز محمود كهربا الهدف الأول في شباك انبي بعد عرضية من طاهر محمد طاهر لتسكن الشباك في الدقيقة 44.

وعاد انبي لاحراز التعادل في الدقيقة 60 في الشوط الثاني عن طريق يوسف لبيب.

ومع حلول الدقيقة 73 سجل محمود كهربا هدف ثان ليعيد الأهلي المقدمة من جديد بعد التعادل.

تشكيل الاهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- عمر كمال عبد الواحد- محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمود عبد المنعم كهربا- أنتوني موديست

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري

تنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط

