نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الايجابي يحكم مباراة الأهلي وانبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت احداث مباراة الاهلي وانبي وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز " دوري نايل".

وأحرز محمود كهربا الهدف الأول في شباك انبي بعد عرضية من طاهر محمد طاهر لتسكن الشباك في الدقيقة 44.

وعاد انبي لاحراز التعادل في الدقيقة 60 في الشوط الثاني عن طريق يوسف لبيب.

وفق الوقت القاتل استطاع انبي إحراز هدف التعادل عن طريق يوسف لبيب.

تشكيل الاهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- عمر كمال عبد الواحد- محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمود عبد المنعم كهربا- أنتوني موديست

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري

تنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط