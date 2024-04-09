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أحمد جودة - القاهرة - أكد النجم البرتغالي جواو فيليكس، الذي يلعب لبرشلونة بنظام الإعارة من أتلتيكو مدريد، صحة ما قاله حول رغبة مواطنه برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، في الانضمام إلى البارسا.

فيليكس: أقنعت نجم المان سيتي بالانضمام للبلوجرانا

وفي تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، صرح فيليكس بأنه نجح في إقناع برناردو سيلفا بفكرة الانضمام لصفوف برشلونة، مؤكدًا أن كل ما قاله كان صحيحًا ولم يكن مجرد مزاح. كما أوضح فيليكس أن سيلفا طلب منه معلومات عن الحياة في برشلونة، مثل أماكن الإقامة والمطاعم والأمان والضرائب.

وأعرب فيليكس عن تفاؤله بإمكانية نجاح انتقال سيلفا إلى برشلونة، مشيرًا إلى أنه يتطلع للبقاء في النادي ويأمل في أن تتحقق هذه الفرصة.

ويذكر أن عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي يحتوي على بند جزائي بقيمة 50 مليون يورو يمكن تنفيذه اعتبارًا من صيف عام 2024.